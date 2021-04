Outriders, la patch causa altri problemi (Di lunedì 12 aprile 2021) Alcuni giocatori di Outriders stanno segnalando che una nuova patch che avrebbe dovuto stabilizzare lo sparatutto ha completamente svuotato i loro inventari di tutti i loro equipaggiamenti. Una patch che avrebbe dovuto risolvere gli errori del server sta causando essa stessa problemi ora, cancellando gli inventari dei giocatori, con il risultato che alcuni di loro si stanno rifiutando di giocare, almeno finché il problema non sarà risolto. Il team di sviluppo ha riconosciuto il problema e ha aggiornato i giocatori, insistendo sul fatto che "risolvere la cancellazione dell'inventario è la nostra massima priorità e rimarrà tale fino a quando il problema non sarà risolto". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) Alcuni giocatori distanno segnalando che una nuovache avrebbe dovuto stabilizzare lo sparatutto ha completamente svuotato i loro inventari di tutti i loro equipaggiamenti. Unache avrebbe dovuto risolvere gli errori del server stando essa stessaora, cancellando gli inventari dei giocatori, con il risultato che alcuni di loro si stanno rifiutando di giocare, almeno finché il problema non sarà risolto. Il team di sviluppo ha riconosciuto il problema e ha aggiornato i giocatori, insistendo sul fatto che "risolvere la cancellazione dell'inventario è la nostra massima priorità e rimarrà tale fino a quando il problema non sarà risolto". Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Ancora problemi per gli utenti di #outriders - GamingToday4 : Outriders, la patch non ha corretto il bug che fa scomparire l’inventario, i fan sono inferociti - infoitscienza : Outriders, la patch non ha corretto il bug che fa scomparire l’inventario, i fan sono inferociti – Notizia – PS4Vid… - Multiplayerit : Outriders, la patch non ha corretto il bug che fa scomparire l’inventario, i fan sono inferociti - IGNitalia : Migliaia di utenti chiedono un rimborso dopo aver perso centinaia di ore di progressi su Outriders, gli sviluppator… -