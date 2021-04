Omicidio a Poggioreale | convalidato il fermo per l’assassino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, hail decreto diemesso lo scorso mercoledì, disponendo la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne cittadino rumeno con precedenti di polizia, ritenuto responsabile diaggravato nei confronti di un connazionale. Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, su disposizione della Centrale Operativa, erano intervenuti in via Stefano Barbato per la segnalazione di una persona accoltellata e, una volta sul posto, vi avevano trovato una persona deceduta a causa di diverse ferite da punta e taglio. Gli operatori, grazie alle indicazioni fornite da alcuni amici della vittima e ad esito di una intensa attività d’indagine, avevano raccolto elementi a carico ...