“Nomaland” di Chloé Zhao protagonista ai Bafta

(Di lunedì 12 aprile 2021) 'Nomadland' trionfa aiAwards, i premi del cinema britannico giunti alla 74esima edizione. La cerimonia trasmessa dalla Royal Albert Hall di Londra si è tenuta senza pubblico a causa delle restrizioni anti-Covid ed è stata segnata quest'anno anche dalla scomparsa dell'ex presidente dell'Accademia, il principe Filippo, il Duca di Edimburgo. Il film drammatico diche narra la storia di una comunità di anziani americani, lasciati ai margini dalla Grande Recessione, che si inventano una nuova vita a bordo di furgoni nel West americano, si è aggiudicato ben quattro premi. La regista cinese, già Leone d'Oro a Venezia lo scorso anno, vincitrice ai Golden Globes 2021 e in gara per l'Oscar, si è aggiudicata il premio come miglior film, miglior regia, migliore attricea Frances McDormand e miglior ...

