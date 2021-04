Milan, Ibrahimovic viola la zona rossa: Zlatan a pranzo in un ristorante, la frase shock dello chef (Di lunedì 12 aprile 2021) Non solo il cartellino rosso in occasione di Parma-Milan.Zlatan Ibrahimovic torna a far parlare di sé. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l'esperto attaccante del Milan si sarebbe fatto aprire attorno alle 13.30 un noto ristorante di Milano. Nonostante la zona rossa e le restrizioni anti-covid che impongono la chiusura dei locali al pubblico. Restano possibili, infatti, soltanto l'asporto senza consumazione sul posto (fino alle ore 22) e le consegne di cibo a domicilio. "Un pranzo da 300 euro a testa", si legge.Alcuni scatti mostrano il centravanti svedese seduto ad un tavolo insieme allo chef e ad altre persone. Tra i presenti, pare, anche l'ex calciatore del Milan Ignazio Abate. "Ibra, Ignazio e ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Non solo il cartellino rosso in occasione di Parma-torna a far parlare di sé. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l'esperto attaccante delsi sarebbe fatto aprire attorno alle 13.30 un notodio. Nonostante lae le restrizioni anti-covid che impongono la chiusura dei locali al pubblico. Restano possibili, infatti, soltanto l'asporto senza consumazione sul posto (fino alle ore 22) e le consegne di cibo a domicilio. "Unda 300 euro a testa", si legge.Alcuni scatti mostrano il centravanti svedese seduto ad un tavolo insieme alloe ad altre persone. Tra i presenti, pare, anche l'ex calciatore delIgnazio Abate. "Ibra, Ignazio e ...

