Marelli sul gol annullato alla Samp: “La mia sensazione è che Valeri non abbia visto nulla” (Di lunedì 12 aprile 2021) La Sampdoria ha recriminato, anche se non esageratamente sul gol annullato a Thorsby, lo stesso calciatore a fine partita infatti aveva dichiarato . “Sull’azione del gol annullato c’è stato un duello con Koulibaly. Io sono andato sulla palla prima di lui. Per me non era fallo. Non so se hanno annullato il gol per quello o per un fallo di Keita su Ospina. Peccato, poteva essere il pareggio contro un Napoli in grande forma” Sull’argomento è tornato questa mattina a Radio 24, durante Tutti Convocati, l’ex arbitro Luca Marelli, rilasciando alcune dichiarazioni: “Siamo veramente sul filo dell’OFR, anche se ci sono due infrazioni, quella di Thorsby e di Keita. La mia sensazione è che Valeri non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladoria ha recriminato, anche se non esageratamente sul gola Thorsby, lo stesso calciatore a fine partita infatti aveva dichiarato . “Sull’azione del golc’è stato un duello con Koulibaly. Io sono andato sulla pprima di lui. Per me non era fallo. Non so se hannoil gol per quello o per un fallo di Keita su Ospina. Peccato, poteva essere il pareggio contro un Napoli in grande forma” Sull’argomento è tornato questa mattina a Radio 24, durante Tutti Convocati, l’ex arbitro Luca, rilasciando alcune dichiarazioni: “Siamo veramente sul filo dell’OFR, anche se ci sono due infrazioni, quella di Thorsby e di Keita. La miaè chenon ...

Advertising

napolista : Marelli sul gol annullato alla Samp: “La mia sensazione è che Valeri non abbia visto nulla” L’ex arbitro a Radio 2… - free_trought : Voleva barare ha fatto finta di non vedere perché è un un arbitro compromesso con il Napoli, gli è sempre rimasto s… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Marelli su Napoli-Samp: “L’arbitro non ha visto nulla, c’erano due infr… - tuttonapoli : Marelli spiega: 'Sul gol annullato alla Samp ci sono due infrazioni e Valeri non vede nulla' - sportli26181512 : Marelli sull'espulsione di Ibra: 'L’audio ci lascia pensare che potrebbe esserci la possibilità che si crei della g… -