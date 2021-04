LIVE – Chievo-Pisa 1-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentatreesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre pareggi di fila, vogliono tornare al successo per tenersi stretto l’ottavo posto valevole per i playoff; i toscani, dal canto loro, arrivano da due sconfitte consecutive e con una vittoria si avvicinerebbero proprio ai cnsi. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di lunedì 12 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(4-4-2) Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Djordjevic, Fabbro. A disp. Seculin, Bragantini; Pavlev, Rigione, Zueli, Bertagnoli, Viviani, ...

Advertising

cascinanotizie : Chievo Verona-Pisa: 1-0 Nerazzurri subito sotto - cascinanotizie : ???? Chievo Verona-Pisa: 0-0 Primo tempo LIVE ?? Il Pisa ritrova il Chievo dopo le polemiche dell’andata. Serve fare… - cascinanotizie : ???? Chievo Verona-Pisa: 0-0 FORMAZIONI UFFICIALI Siega alle spalle di Marsura e Marconi in attacco LIVE ?? Il Pisa r… - cascinanotizie : Chievo Verona-Pisa Seguila LIVE (33a giornata serie B) - TuttoPisa : Alle 19 fischio d'inizio, aggiornamenti su -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Chievo

Commenta per primo Il posticipo della 33esima giornata di Serie B vede impegnato il, che ospita il Pisa al Bentegodi. Per i padroni di casa, ottavi con 45 punti in 31 partite giocate, è l'occasione per consolidare la posizione in zona playoff. Gli ospiti invece, 13esimi con ......30 FC Ashdod - Maccabi Haifa Italia > Serie A 2020/2021 20:45 Benevento - Sassuolo Italia > Serie B 2020/2021 19:00Verona - Pisa Italia > Serie C Girone C 2020/2021 21:00 Viterbese - ...Chievo - Pisa è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 21:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Attual ...SerieBnews.com seguirà la cronaca LIVE di Chievo-Pisa, match delle 19.00 valido per la giornata numero trentatré di Serie B ...