Laura Cremaschi | il look in studio fa impazzire | tutto in vista FOTO

Advertising

PRossix : RT @PBItaliana: Laura CREMASCHI - giuseppascrufa1 : RT @PBItaliana: Laura CREMASCHI - terso2016 : RT @PBItaliana: Laura CREMASCHI - HewerJason : RT @PBItaliana: Laura CREMASCHI - caps2021 : RT @PBItaliana: Laura CREMASCHI -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Cremaschi

DirettaGoal

... tra cui Miss Claudia (Claudia Ruggeri), la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniel Nilsson, la bona sorte Francesca Brambilla e la regina del web,. ...Tra i protagonisti del "salottino" non può mancare, nei panni della Regina del Web . Attivissima su Instagram dove conta 1 milioni di follower, laè stata madrina d'...Laura Cremaschi, la bonas di Avanti un altro, si carica prima di entrare in studio e manda tutti KO con un look davvero sensuale ...Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda la prima puntata di Avanti un altro! Pure di sera, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: tra gli ospiti alcuni concorrenti del GF Vip 5 ...