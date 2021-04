“La Juve sta facendo di tutto per Donnarumma” (Di lunedì 12 aprile 2021) Come riporta ‘Calciomercato.it’, la Juve vorrebbe vendere Szczesny per cercare di fare di tutto per prendere Donnarumma Il campionato, a otto giornate dal termine, è nella propria fase decisiva. Se le squadre cercando di raggiungere i propri obiettivi sul campo, i dirigenti stanno progettando acquisti e cessioni per la prossima stagione. Dopo l’eliminazione dalla Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) Come riporta ‘Calciomercato.it’, lavorrebbe vendere Szczesny per cercare di fare diper prendereIl campionato, a otto giornate dal termine, è nella propria fase decisiva. Se le squadre cercando di raggiungere i propri obiettivi sul campo, i dirigenti stanno progettando acquisti e cessioni per la prossima stagione. Dopo l’eliminazione dalla Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

