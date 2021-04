In Splendido di Fulvio Effe desideri che sfumano davanti a scelte difficili

(Di lunedì 12 aprile 2021) Si intitolail nuovo singolo di, nome d’arte diZangirolami. Il brano è ratto dall’album Punto pubblicato a settembre 2020, ed è adesso disponibile in rotazione radiofonica. Peril singolo arriva dopo l’esperienza sanremese, a Casa Sanremo, durante il Festival della Canzone Italiana.Adesso ciò che propone al suo pubblico è una canzone dalle sonorità pop, che strizza l’occhio alla musica elettronica; un brano fresco e primaverile, che profuma di nuovo. Un sound energico e moderno, che ti entra dentro al primo ascolto. A proposito diracconta: “Il testo racconta di tutte quelle volte che suonano “vorrei ma non posso”, delle occasioni che arrivano quando non siamo ...

informazionecs : 'SPLENDIDO' IL NUOVO SINGOLO DI FULVIO EFFE: IN RADIO E DIGITAL STORE - MusicStarStaff : SPLENDIDO IL NUOVO SINGOLO DI FULVIO EFFE tratto dall’album “Punto” pubblicato a settembre 2020. - giovannizambito : - Martini88112549 : RT @Isabella00089: @nemo652 Buongiorno Fulvio??ti auguro uno splendido Venerdì pieno di gioia???? - Elenaturcina73 : @nemo652 Splendido sereno felice dolcissimo giorno Fulvio ????? -

Si intitola Splendido il nuovo singolo di Fulvio Effe, nome d'arte di Fulvio Zangirolami. Il brano è ratto dall'album Punto ...
Roma, 12/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - spettacolo) Dopo l'esperienza festivaliera a Casa Sanremo, Fulvio Effe, torna in pista con una canzone dalle sonorità po ...