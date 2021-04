“In 5 sono finiti in ospedale”. Igor il Russo, le cronache tornano a parlare di lui: è successo in carcere (Di lunedì 12 aprile 2021) Non c’è nulla che possa placare la furia di Igor il Russo, neanche il carcere. Per chi non lo ricordasse stiamo parlando del killer di Budrio, l’uomo che dopo aver commesso diversi crimini riuscì a fuggire alla cattura come un novello Rambo. Il criminale serbo Norbert Feher, conosciuto anche come Igor Vaclavic e Igor il Russo, fu arrestato dopo diversi delitti in Italia e altri commessi nel dicembre 2017 in Spagna. Il 40enne è stato condannato all’ergastolo per due omicidi commessi nelle province di Bologna e Ferrara. Ora si trova in carcere a Dueñas, comune spagnolo nella provincia di Palencia, in attesa di un altro processo per triplice omicidio commesso nella penisola iberica. Ebbene, poco prima di essere trasferito nel carcere di Zuera, dove il 13 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Non c’è nulla che possa placare la furia diil, neanche il. Per chi non lo ricordasse stiamo parlando del killer di Budrio, l’uomo che dopo aver commesso diversi crimini riuscì a fuggire alla cattura come un novello Rambo. Il criminale serbo Norbert Feher, conosciuto anche comeVaclavic eil, fu arrestato dopo diversi delitti in Italia e altri commessi nel dicembre 2017 in Spagna. Il 40enne è stato condannato all’ergastolo per due omicidi commessi nelle province di Bologna e Ferrara. Ora si trova ina Dueñas, comune spagnolo nella provincia di Palencia, in attesa di un altro processo per triplice omicidio commesso nella penisola iberica. Ebbene, poco prima di essere trasferito neldi Zuera, dove il 13 ...

