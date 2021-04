I ristoratori protestano, ma il Pd se la prende con Casapound. La sinistra non capisce più la società (Di lunedì 12 aprile 2021) «Rispetto per chi manifesta in piazza, ma isolare chi soffia sulla protesta». La sinistra non si smentisce. L’ipocrisia resta il suo abbigliamento preferito. Lo indossa persino in giorni tumultuosi come gli attuali, la cui eccezionalità pur dovrebbe consigliare di aggiornare il guardaroba. Invece, niente. Meglio continuare a guardare il dito piuttosto che la luna. Proprio come lo stolto del proverbio cinese, interpretato per l’occasione dall’ex-ministro Francesco Boccia e dall’ex-volto nuovo Pina Picierno, che i più ormai ricordano solo per il chilometrico scontrino della spesa con cui si immolò in tv sulla causa degli 80 euro di Matteo Renzi. Chissà se è stato qualcuno a consigliarli o hanno pensato tutto da soli. Il Pd chiede a “Io apro” di prendere le distanze Fatto sta che di fronte alla protesta di migliaia di persone che, giorno dopo giorno, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) «Rispetto per chi manifesta in piazza, ma isolare chi soffia sulla protesta». Lanon si smentisce. L’ipocrisia resta il suo abbigliamento preferito. Lo indossa persino in giorni tumultuosi come gli attuali, la cui eccezionalità pur dovrebbe consigliare di aggiornare il guardaroba. Invece, niente. Meglio continuare a guardare il dito piuttosto che la luna. Proprio come lo stolto del proverbio cinese, interpretato per l’occasione dall’ex-ministro Francesco Boccia e dall’ex-volto nuovo Pina Picierno, che i più ormai ricordano solo per il chilometrico scontrino della spesa con cui si immolò in tv sulla causa degli 80 euro di Matteo Renzi. Chissà se è stato qualcuno a consigliarli o hanno pensato tutto da soli. Il Pd chiede a “Io apro” dire le distanze Fatto sta che di fronte alla protesta di migliaia di persone che, giorno dopo giorno, ...

