Galaxy Z Fold 3 | tutto secondo i piani | il software prende formaHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 aprile 2021)3 torna sotto i riflettori con la notizia dell’avvio dello sviluppo del firmware fatta rimbalzare in rete dai colleghi di Sammobile.quindidi Samsung che, come emerso da recenti indiscrezioni, quest’anno vanno nella direzione del lancio di almeno un paio di dispositivi pieghevoli: oltre a3, ci sarà l’erede diZ Flip, mentre sarebbero rimandati a data da destinarsi i chiacchierati ZLIte e il modello con lo schermo che si piega in tre. Ildel modello di fascia più alta inizia quindi are forma in vista del debutto che avverrà entro la seconda metà dell’anno. La fonte sottolinea che la piattaforma...