Fs: al via dal 16 aprile i primi treni Covid free (Di lunedì 12 aprile 2021) Saranno in servizio dal 16 aprile i primi treni Covid free di trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato). Lo si legge in una nota. Si tratta di due Frecciarossa no - stop Roma - Milano (il primo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Saranno in servizio dal 16ditalia (Gruppo Ferrovie dello Stato). Lo si legge in una nota. Si tratta di due Frecciarossa no - stop Roma - Milano (il primo che ...

Advertising

FiorellaMannoia : La storia di Giuseppina, contagiata dal coronavirus a Rebibbia: 'Liberatela, è isolata in una cella senza doccia pe… - LaStampa : Il rugby piange Massimo Cuttitta, portato via dal Covid a 54 anni. Fu un uomo simbolo dell’Italia ammessa al Sei Na… - QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - vittcino : RT @AssoBirra: La #filiera delle #bevande partecipa unita insieme questa mattina al convegno inaugurale di #IHM e @BeerFoodAttract dal @pa… - oknosureddit : Nuovi colori regioni: cosa cambia dal 12 aprile -