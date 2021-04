Emma Bonino, la notizia è appena arrivata (Di lunedì 12 aprile 2021) Emma Bonino si è vaccinata contro il Covid-19. La senatrice sabato pomeriggio all’hub vaccinale di Roma Termini ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca, pubblicando poi le foto della somministrazione sul suo profilo Twitter. “Ho appena fatto il vaccino Astrazeneca. Sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri”, ha scritto Bonino. Nel Lazio, dove si è vaccinata la senatrice, da sabato 10 aprile sono aperte le prenotazioni online per gli anni 63 e 62 (ovvero i nati nel 1958 e 1959). “Sono già oltre 35mila le prenotazioni e tutto si sta svolgendo regolarmente”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Le prenotazioni per la fascia 72-73 anni, età di Bonino, erano cominciate in Regione già lo scorso 15 marzo. Intanto ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 aprile 2021)si è vaccinata contro il Covid-19. La senatrice sabato pomeriggio all’hub vaccinale di Roma Termini ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca, pubblicando poi le foto della somministrazione sul suo profilo Twitter. “Hofatto il vaccino Astrazeneca. Sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri”, ha scritto. Nel Lazio, dove si è vaccinata la senatrice, da sabato 10 aprile sono aperte le prenotazioni online per gli anni 63 e 62 (ovvero i nati nel 1958 e 1959). “Sono già oltre 35mila le prenotazioni e tutto si sta svolgendo regolarmente”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Le prenotazioni per la fascia 72-73 anni, età di, erano cominciate in Regione già lo scorso 15 marzo. Intanto ...

