E alla fine Bugo sbotta: "Io sempre più grande" (Di lunedì 12 aprile 2021) E alla fine, Bugo sbottò. Il cantante, nel mirino di meme e social dall'edizione 2020 di Sanremo e dalla turbolenta separazione da Morgan, alza la voce con un paio di tweet al vetriolo. Il primo, in particolare, è indirizzato al profilo Trash Italiano, "creato da uno che ha avuto molti problemi di autostima fin da piccolo e ora li ribalta sugli altri, mettendo di mezzo il bravo Michele Bravi. Il tuo accanimento nei miei confronti ti rende sempre più piccolo mentre io divento sempre più grande. E la gente lo sa". "Se avessi dovuto replicare a tutti gli attacchi che ho avuto nell'ultimo anno mi ci sarebbero voluti mesi. Non sono permaloso e non mi interessa. Ma ogni tanto però una stoccatina qua e là ci vuole, giusto per riequilibrare un po' la situazione, per far ...

