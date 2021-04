De Luca si ribella all’ordinanza di Figliuolo | «In Campania non vaccineremo per ordine di età»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lanon seguirà i criteri di priorità vaccinale presenti nell’ultima ordinanza firmata dal commissario. Dopo aver completato le vaccinazioni anti-Covid nella popolazione over80 e per i soggetti fragili, la ratio con cui procederanno le somministrazioni non seguirà l’d’età discendente, ossia il passaggio alla popolazione tra i 70 e 79 anni e, a scendere, quella dei sessantenni. A renderlo noto è stato il presidente della regione, Vincenzo De, che a margine di un intervento a Benevento ha dichiarato che «una cosa è il rigore, altro è la stupidità e laè sempre stata una regione tra le più rigorose in Italia». «Ho appena finito di parlare con il commissarioal quale ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi ...

