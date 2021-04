Così si trattano le macchie scure sulla pelle del viso (Di lunedì 12 aprile 2021) Ma soprattutto sulla superficie del nostro viso. Perché le macchie scure hanno, ora, intensità e dimensioni contate. Non si tratta di magia né soltanto di speranze, ma di scienza. Di 10 anni di una meticolosa e approfondita ricerca scientifica svolta nei laboratori NIVEA, dove si sono studiati oltre 50mila ingredienti e che ha portato, infine, a brevettare l’innovativo Luminous630® che agisce sulle cellule con una doppia azione: schiarisce e riduce le macchie esistenti, regola la produzione di nuova melanina per prevenire la comparsa di altre macchie. Le macchie scure sul viso, infatti, non sono altro che chiazze che possono comparire ad ogni età a causa di una sbilanciata produzione di melanina. I fattori che le provocano sono tanti e ... Leggi su amica (Di lunedì 12 aprile 2021) Ma soprattuttosuperficie del nostro. Perché lehanno, ora, intensità e dimensioni contate. Non si tratta di magia né soltanto di speranze, ma di scienza. Di 10 anni di una meticolosa e approfondita ricerca scientifica svolta nei laboratori NIVEA, dove si sono studiati oltre 50mila ingredienti e che ha portato, infine, a brevettare l’innovativo Luminous630® che agisce sulle cellule con una doppia azione: schiarisce e riduce leesistenti, regola la produzione di nuova melanina per prevenire la comparsa di altre. Lesul, infatti, non sono altro che chiazze che possono comparire ad ogni età a causa di una sbilanciata produzione di melanina. I fattori che le provocano sono tanti e ...

Advertising

OndaCivica_EU : RT @AntonioSassone7: Sono d'accordo @carloemme50 io gli toglierei anche lo status di esseri umani, neanche gli animali trattano così i loro… - AntonioSassone7 : Sono d'accordo @carloemme50 io gli toglierei anche lo status di esseri umani, neanche gli animali trattano così i l… - xconnexiionx : @_louisxblue_ appunto, poi con tutti i corsi di alternanza recuperi e tutto non ho il tempo materiale per studiare,… - italydoitbtter : Io spero solo che ci siano americani colti o perlomeno che UMILI perché se son tutti cosí ma neanche ci metto piede… - Ali3no91 : @neghittoso Io così la vedo...siamo governati da burattinai che ci trattano come burattini...e nessuno se ne accorg… -

Ultime Notizie dalla rete : Così trattano Privacy, guida sintetica per le aziende: ecco cosa fare 196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018). Tuttavia, a quasi tre anni dalla piena ... Apparentemente tali soggetti non trattano informazioni, ma in realtà è sufficiente che sia conservato ...

Covid a Cosenza, Fismu: "Attivare i due ospedali di Rossano e Cetraro" ... così si blocca, anzi si paralizza, l'attività sanitaria dell'unica struttura della provincia abilitata a trattare tutte le patologie complesse che gli altri ospedali non trattano". " Non si possono ...

Dalle «pareti verdi» del risparmio idrico al tour mondiale tra rubinetti e bottiglie Corriere della Sera 196/2003,come modificato dal d.lgs. n. 101/2018). Tuttavia, a quasi tre anni dalla piena ... Apparentemente tali soggetti noninformazioni, ma in realtà è sufficiente che sia conservato ......si blocca, anzi si paralizza, l'attività sanitaria dell'unica struttura della provincia abilitata a trattare tutte le patologie complesse che gli altri ospedali non". " Non si possono ...