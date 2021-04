Come è andato a finire il voto per creare un sindacato in uno stabilimento di Amazon in Alabama (Di lunedì 12 aprile 2021) Un magazzino Amazon (LaPresse/Andrea Alfano)I lavoratori del centro di distribuzione di Amazon a Bessemer, in Alabama, hanno votato contro l’ingresso del sindacato nello stabilimento, con un esito schiacciante del 70% dei voti validi per il “no”. L’affluenza non è stata altissima: sui circa 5.800 lavoratori con diritto di voto, lo hanno espresso in 3.215 (il 55,4% circa). Il partito dei contrari ha raccolto 1.798 adesioni, superando la soglia di 1.608 per decretare il risultato. Respinto così il secondo tentativo di un sindacato di entrare in Amazon, dopo quello fallito nel Delaware nel 2014. Agli “unionisti” non basterebbero le 505 schede contestate per ribaltare il risultato, sommandole ai loro 738 voti. L’associazione dei lavoratori, che non poteva ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Un magazzino(LaPresse/Andrea Alfano)I lavoratori del centro di distribuzione dia Bessemer, in, hanno votato contro l’ingresso delnello, con un esito schiacciante del 70% dei voti validi per il “no”. L’affluenza non è stata altissima: sui circa 5.800 lavoratori con diritto di, lo hanno espresso in 3.215 (il 55,4% circa). Il partito dei contrari ha raccolto 1.798 adesioni, superando la soglia di 1.608 per decretare il risultato. Respinto così il secondo tentativo di undi entrare in, dopo quello fallito nel Delaware nel 2014. Agli “unionisti” non basterebbero le 505 schede contestate per ribaltare il risultato, sommandole ai loro 738 voti. L’associazione dei lavoratori, che non poteva ...

