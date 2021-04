Casarini | “Esposto contro ammiraglio | ammette cooperazione con chi deporta i migranti”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Presenterò unalla magistratura per chiedere se cooperare con lazione di oltre ventimilain mare sia una cosa legale o se è un crimine. E’ la prima volta che una missione internazionalelacon la Guardia costiera libica”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è Luca, capo missione di Mediterranea Saving Humans, che commenta le parole dell’Fabio Agostini, Comandante della missione europea ‘Irini’, che dal 31 marzo 2020 monitora lo scenario libico con il mandato Onu di sorvegliare e possibilmente impedire l’arrivo illegale di armi, rilasciate al Corriere della Sera. “Posso assicurare che i marinai della guardia costiera libica addestrati dalle missioni europee a partire dal 2017 non hanno commesso ...

"Altro elemento - dice ancora Casarini - Non è vero che le organizzazioni internazionali hanno accesso ai centri di detenzione. L'Onu dice che la Libia non è un porto sicuro che perché nessuno ..."