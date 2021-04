Arbitro Liverpool-Real Madrid: ecco chi dirigerà la sfida di Anfield (Di lunedì 12 aprile 2021) La UEFA ha ufficializzato quale sarà la squadra arbitrale che scenderà in campo ad Anfield per arbitrare il match tra Liverpool-Real Madrid La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale chiamata a dirigere il sentitissimo match di Anfield tra Liverpool e Real Madrid, in programma mercoledì 14 aprile e valevole per il ritorno dei quarti di Champions League. Sarà l’esperto Arbitro olandese Björn Kuipers ad arbitrare il match. Il fischietto sarà coadiuvato da Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra. Quarto uomo Tasos Sidiropoulos mentre al VAR ci sarà Pol van Boekel, AVAR Dennis Higler. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) La UEFA ha ufficializzato quale sarà la squadra arbitrale che scenderà in campo adper arbitrare il match traLa UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale chiamata a dirigere il sentitissimo match ditra, in programma mercoledì 14 aprile e valevole per il ritorno dei quarti di Champions League. Sarà l’espertoolandese Björn Kuipers ad arbitrare il match. Il fischietto sarà coadiuvato da Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra. Quarto uomo Tasos Sidiropoulos mentre al VAR ci sarà Pol van Boekel, AVAR Dennis Higler. L'articolo proviene da Calcio News 24.

