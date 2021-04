Antonio Socci | il consiglio a Salvini e Meloni | divisi va bene | ma almeno non litigate

(Di lunedì 12 aprile 2021) Da settimane sui giornali si discute della (vera o presunta) rivalità fra Matteoe Giorgiaper il primato nel Centrodestra. Ma siamo poi sicuri che si tratti di un scontro reale e che il Centrodestra sia penalizzato da questa naturale competizione fra i due giovani leader? Anzitutto il fattore umano, anche in politica, conta e nel caso in questione non c'è nessuna ostilità preconcetta o incompatibilità caratteriale fra Giorgia e Matteo. Anzi, pur essendo l'una romana e l'altro milanese (sembrano una perfetta sintesi dell'Italia) condividono una stessa provenienza sociale: quell'appartenenza all'Italia profonda che rende popolari i due giovani leader fra la gente comune, mentre li fa detestare dai salotti che storcono il naso e li trattano con disprezzo. Tale sintonia con l'italiano medio, con gli italiani in carne e ossa e i loro ...

