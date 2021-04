Akash Kumar | il modello si difende dalle accuse del web | “Ero nervoso”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Corriere dell'Umbria

Inoltre farà il suo ingresso in studio per la prima volta. 'Ma come vi permettete? Sfigati!'., non c'è pace. Ma dopo l'ultima l'ex naufrago sbotta davanti a tutti Pubblicato ...... Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, ha in serbo per stasera, parecchi colpi di scena: il primo? In studio, per la prima volta dopo l'eliminazione,che farà il bilancio della sua ...Oggi, lunedì 12 aprile in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma ...L’Isola dei Famosi 2021 corre ai ripari perché il costante calo del programma, sfociato nel 17% di share di lunedì scorso, non s’ha da tamponare. Il reality condotto da Ilary Blasi mescola così le car ...