Udinese | l’annuncio di Deulofeu | “Le abbiamo provate tutte ma dovrò operarmi”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 11 aprile 2021) Doveva rappresentare l'uomo in più dell'per la rincorsa alla salvezza - traguardo comunque pressoché raggiunto dia friulani - ma Gerardè scomparso dai campi da gioco, dopo 13 presenze e 597' giocati, a partire da febbraio. Ora il calciatore dovrà andare sotto ai ferri per un problema al menisco. A rivelarlo è lui stesso, attraverso il proprio profilo Instagram:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CNiUlUyFN02/""Lo scorso 17 Febbraio ho sofferto una lesione al menisco interno durante un allenamento. Lefino ad oggi per poter tornare in campo senza dover passare per la chirurgia: dal riposare senza farmaci, alle infiltrazioni per poter giocare le ultime partite ecc.., convinti che avrebbe funzionato però purtroppo non è stato così. Lo ...