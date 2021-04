Tommaso Zorzi, Il Punto Z fa flop di ascolti, lui sparisce dai social: “Meglio anche per voi” (Di domenica 11 aprile 2021) Tommaso Zorzi sembra essere la star del momento, peccato che il suo nuovo programma, Il Punto Z, abbia registrato un numero di ascolti alquanto flop. Il format condotto dal vincitore del GF Vip va in onda ogni mercoledì su Mediaset Play, a partire dalle ore 20:45. La prima puntata, però, è stata trasmessa anche in televisione su Italia 1 nel pomeriggio dell’8 aprile 2021. Gli ascolti registrati in tale momento, però, si sono rivelati particolarmente deludenti. Nel frattempo, l’influencer pare sia completamente sparito dai social. ascolti flop per il Punto Z Mercoledì scorso, Tommaso Zorzi ha debuttato per la prima volta in assoluto come conduttore del nuovo format Il ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 aprile 2021)sembra essere la star del momento, peccato che il suo nuovo programma, IlZ, abbia registrato un numero dialquanto. Il format condotto dal vincitore del GF Vip va in onda ogni mercoledì su Mediaset Play, a partire dalle ore 20:45. La prima puntata, però, è stata trasmessain televisione su Italia 1 nel pomeriggio dell’8 aprile 2021. Gliregistrati in tale momento, però, si sono rivelati particolarmente deludenti. Nel frattempo, l’influencer pare sia completamente sparito daiper ilZ Mercoledì scorso,ha debuttato per la prima volta in assoluto come conduttore del nuovo format Il ...

