“Sei solo un rompi***”. Amici 21, volano stracci tra i due professori: poi il colpo di scena. Maria resta di sasso (Di domenica 11 aprile 2021) È successo all’inizio della quarta puntata di Amici Serale: lo scontro tra i professori. Secondo sorteggio, deciso da Stash, la prima squadra a sfidare è la Zerbi-Celentano. Quest’ultima ha scelto, a sorpresa, di sfidare il team Pettinelli-Peparini. Dunque Rudy Zerbi ha schierato Sangiovanni contro Aka7even ed ha subito criticato l’esibizione di quest’ultimo. Tra lui e Anna Pettinelli è nato un battibecco piuttosto acceso, in cui la maestra ha difeso a spada tratta Aka. “Noi siamo buoni con te” ha detto la Pettinelli contro Zerbi “mentre tu sei solo un rompipa**e”. Lo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi è andato avanti per le lunghe. A differenza di Rudy Zerbi, che ha criticato Aka7even, Anna Pettinelli ha fatto i complimenti a Sangiovanni. La maestra di Amici ha anche spiegato il perché: “Sono fortissimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 aprile 2021) È successo all’inizio della quarta puntata diSerale: lo scontro tra i. Secondo sorteggio, deciso da Stash, la prima squadra a sfidare è la Zerbi-Celentano. Quest’ultima ha scelto, a sorpresa, di sfidare il team Pettinelli-Peparini. Dunque Rudy Zerbi ha schierato Sangiovanni contro Aka7even ed ha subito criticato l’esibizione di quest’ultimo. Tra lui e Anna Pettinelli è nato un battibecco piuttosto acceso, in cui la maestra ha difeso a spada tratta Aka. “Noi siamo buoni con te” ha detto la Pettinelli contro Zerbi “mentre tu seiun rompipa**e”. Lo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi è andato avanti per le lunghe. A differenza di Rudy Zerbi, che ha criticato Aka7even, Anna Pettinelli ha fatto i complimenti a Sangiovanni. La maestra diha anche spiegato il perché: “Sono fortissimi ...

