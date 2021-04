Roma-Bologna 1-0 all’Olimpico, gol di Mayoral (Di domenica 11 aprile 2021) La Roma batte di misura all’Olimpico il Bologna nella 30ma giornata del campionato di serie A. A fissare il punteggio sull’1-0 finale la rete di Borja Mayoral al 44? del primo tempo. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 11 aprile 2021) Labatte di misurailnella 30ma giornata del campionato di serie A. A fissare il punteggio sull’1-0 finale la rete di Borjaal 44? del primo tempo. Funweek.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Con 7 gol, Francesco Totti è il nostro miglior marcatore contro i rossoblù ?? 8 statistiche in vista di… - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - denismondino : @AdmGov speriamo vengano anche controllati gli spostamenti di quello di roma che ha vinto a livorno e di quello di… - fioranialex : #ROMA #BOLOGNA 1 0 #MIHAJLOVIC NON CI HANNO MESSO SOTTO! #ROMABOLOGNA #SERIEA #UEL #UCL -