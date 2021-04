LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: è il momento delle semifinali, Roberto Botta va a caccia delle medaglie! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 In semifinale se la dovrà vedere con il serbo Mahdi Khodabakhshi, che ha superato ai quarti il numero uno del tabellone Daniel Ros. 15:41 Roberto Botta ha battuto agli ottavi lo sloveno Karol Partik Divkovic (10-8), prima di superare ai quarti il turco Orkun Atesli (13-5). 15:38 Breve riepilogo degli azzurri scesi sul tatami oggi: maristella Smiraglia (+73kg), Natalia D’Angelo (-73kg) e Matteo Marjanovic (+87kg) hanno perso agli ottavi di finale, mentre Roberto Botta, grazie a due ottimi combattimenti è in semifinale ed è sicuro almeno della medaglia di bronzo. 15:35 Buon pomeriggio e ben tornati alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei di Taekwondo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:44 In semifinale se la dovrà vedere con il serbo Mahdi Khodabakhshi, che ha superato ai quarti il numero uno del tabellone Daniel Ros. 15:41ha battuto agli ottavi lo sloveno Karol Partik Divkovic (10-8), prima di superare ai quarti il turco Orkun Atesli (13-5). 15:38 Breve riepilogo degli azzurri scesi sul tatami oggi: maristella Smiraglia (+73kg), Natalia D’Angelo (-73kg) e Matteo Marjanovic (+87kg) hanno perso agli ottavi di finale, mentre, grazie a due ottimi combattimenti è in semifinale ed è sicuro almeno della medaglia di bronzo. 15:35 Buon pomeriggio e ben tornati alladella quarta ed ultima giornata deglidi...

