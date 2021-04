Le aree più soleggiate hanno tassi di mortalità COVID-19 inferiori (Di domenica 11 aprile 2021) Come potrebbe la luce solare frenare COVID-19? Secondo il gruppo di Weller, una possibile spiegazione è che l’esposizione al sole induce la pelle a rilasciare una sostanza chimica chiamata ossido nitrico. Alcuni studi di laboratorio hanno scoperto che l’ossido nitrico può ridurre la capacità del nuovo coronavirus di replicarsi e diffondersi. Gli autori dello studio stanno pianificando di proseguire con ulteriori ricerche su questa teoria. Precedenti ricerche dello stesso team hanno scoperto che una maggiore esposizione alla luce solare è associata a una migliore salute del cuore, pressione sanguigna più bassa e meno infarti. La Cardiopatia è un noto fattore di rischio di morte per COVID-19, quindi la ricerca passata potrebbe anche aiutare a spiegare le nuove scoperte. Due esperti COVID-19 ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 aprile 2021) Come potrebbe la luce solare frenare-19? Secondo il gruppo di Weller, una possibile spiegazione è che l’esposizione al sole induce la pelle a rilasciare una sostanza chimica chiamata ossido nitrico. Alcuni studi di laboratorioscoperto che l’ossido nitrico può ridurre la capacità del nuovo coronavirus di replicarsi e diffondersi. Gli autori dello studio stanno pianificando di proseguire con ulteriori ricerche su questa teoria. Precedenti ricerche dello stesso teamscoperto che una maggiore esposizione alla luce solare è associata a una migliore salute del cuore, pressione sanguigna più bassa e meno infarti. La Cardiopatia è un noto fattore di rischio di morte per-19, quindi la ricerca passata potrebbe anche aiutare a spiegare le nuove scoperte. Due esperti-19 ...

