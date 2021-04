La compagnia del Cigno 2: il cast (attori) completo della fiction (Di domenica 11 aprile 2021) Qual è il cast (attori) completo de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della serie tv in onda su Rai 1 la domenica sera alle ore 21,25? Confermati i ritorni dei sette giovani protagonisti interpretati da Leonardo Mazzarotto, Emanuele Misuraca, Fotinì Peluso, Francesco Tozzi, Chiara Pia Aurora, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi. Presente ovviamente Alessio Boni che interpreta il direttore d’orchestra Luca Marioni. Al suo fianco Anna Valle che riprende la parte di sua moglie Irene. Nel cast della fiction La compagnia del Cigno 2 anche Carlotta Natoli, Pia Lanciotti, Alessandro Roia, Claudia Potenza e Francesca Cavallin. Troviamo anche Haydee Borelli, Vanessa Compagnucci, Barbara ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021) Qual è ilde Ladel2, la seconda stagioneserie tv in onda su Rai 1 la domenica sera alle ore 21,25? Confermati i ritorni dei sette giovani protagonisti interpretati da Leonardo Mazzarotto, Emanuele Misuraca, Fotinì Peluso, Francesco Tozzi, Chiara Pia Aurora, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi. Presente ovviamente Alessio Boni che interpreta il direttore d’orchestra Luca Marioni. Al suo fianco Anna Valle che riprende la parte di sua moglie Irene. NelLadel2 anche Carlotta Natoli, Pia Lanciotti, Alessandro Roia, Claudia Potenza e Francesca Cavallin. Troviamo anche Haydee Borelli, Vanessa Compagnucci, Barbara ...

