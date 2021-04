Inter-Cagliari | DAZN non va | furia del web “Veramente pessimi” – FOTO

(Di domenica 11 aprile 2021) Brutte notizie per i tifosi diquesta mattina,non funziona e il web insorge: problemi in tutta Italia Brutte notizie per i tifosi die… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

DAZN_IT : Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo - Inter : ?? | APPUNTAMENTO Continua il cammino dei nerazzurri ???? Segui la partita contro il Cagliari live e in esclusiva… - Inter : Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - lolthelucas : RT @DAZN_IT: Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando p… - ovidiudimaa7 : RT @DAZN_IT: Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando p… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Cagliari

'10 in Condò' - Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò 'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica Se non visualizzi la diretta CLICCA QUIFORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez.(3 - 5 - 2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, ...Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Inter e Cagliari scendono in campo alle 12.30 ma diversi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo anche ...