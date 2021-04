Infermieri in piazza per dire no a vaccino covid (Di domenica 11 aprile 2021) Circa 400 persone hanno manifestato in piazza del Popolo da questa mattina per dire no all’obbligo di vaccino per gli operatori sanitari. La protesta è stata indetta dal comitato ‘Di Sana e Robusta Costituzione’ che parla di ”esperimento sociale” dove tutti sono ”al servizio della dittatura delle multinazionali per portare avanti, tramite l’accettazione incondizionata di un trattamento sperimentale, l’instaurazione di una nuova società disumanizzata”. ”Siamo ancora tanti a Resistere! – si legge in un comunicato – Ci hanno provato, usando il ricatto dell’’obbligo morale’ per giustificare l’ingiustificabile e accettare l’inaccettabile e ci sono riusciti: molti si sono sottoposti al trattamento, pur con tante paure, dubbi e incertezze solo per difendere il proprio posto di lavoro! Molti sono caduti nella trappola e questo è ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Circa 400 persone hanno manifestato indel Popolo da questa mattina perno all’obbligo diper gli operatori sanitari. La protesta è stata indetta dal comitato ‘Di Sana e Robusta Costituzione’ che parla di ”esperimento sociale” dove tutti sono ”al servizio della dittatura delle multinazionali per portare avanti, tramite l’accettazione incondizionata di un trattamento sperimentale, l’instaurazione di una nuova società disumanizzata”. ”Siamo ancora tanti a Resistere! – si legge in un comunicato – Ci hanno provato, usando il ricatto dell’’obbligo morale’ per giustificare l’ingiustificabile e accettare l’inaccettabile e ci sono riusciti: molti si sono sottoposti al trattamento, pur con tante paure, dubbi e incertezze solo per difendere il proprio posto di lavoro! Molti sono caduti nella trappola e questo è ...

