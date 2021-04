Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi ricoverata per Covid allo Spallanzani (Di domenica 11 aprile 2021) La moglie di Simone Inzaghi, l’imprenditrice Gaia Lucariello, è stata ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma, dopo che lo scorso mercoledì ha annunciato la sua positività al Covid. Lucariello è stata trasportata in ambulanza all’ospedale, lo stesso dove si trova anche Daniele De Rossi, venerdì pomeriggio a causa di una forte tosse, con il timore che possa insorgere una polmonita. Nonostante i medici assicurano che le condizioni non preoccupano, come riporta Il Messaggero, la 38enne è comunque ricoverata per monitorare le condizioni. Qualche giorno fa era stata al stessa moglie del tecnico biancoceleste ad annunciare di essere risultata positiva al coronavirus “insieme a tutta la famiglia“. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ladi, l’imprenditrice, è stataall’Istitutodi Roma, dopo che lo scorso mercoledì ha annunciato la sua positività alè stata trasportata in ambulanza all’ospedale, lo stesso dove si trova anche Daniele De Rossi, venerdì pomeriggio a causa di una forte tosse, con il timore che possa insorgere una polmonita. Nonostante i medici assicurano che le condizioni non preoccupano, come riporta Il Messaggero, la 38enne è comunqueper monitorare le condizioni. Qualche giorno fa era stata al stessadel tecnico biancoceleste ad annunciare di essere risultata positiva al coronavirus “insieme a tutta la famiglia“. Lo ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @fattoquotidiano: Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi ricoverata per Covid allo Spallanzani - fattoquotidiano : Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi ricoverata per Covid allo Spallanzani - SempreLibero2 : Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ricoverata allo Spallanzani: i sintomi da Covid peggiorano - paolochirdo75 : RT @Bea_Mary84: Ricoverata allo Spallanzani anche la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, che ha solo 38 anni esattamente come De Ros… - Dalla_SerieA : Codiv: Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ricoverata - -