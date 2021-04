Elisa Isoardi ruberà il posto di Federica Panicucci o di Barbara D’Urso?

(Di domenica 11 aprile 2021) L’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi 2021,, non appena sarà terminata l’esperienza nel reality, sembra pronta a sbarcare su Mediaset con un ruolo importante: la domenica pomeriggio aldio la mattina aldi? Scopriamo cosa si dice in merito… Leggi anche: Isola dei Famosi: Andrea Cerioli invaghito di? La confessione notturnaaldi? A rivelare i primi rumors sulla conduzione diIsoarsi nello slot domenicale di canale 5, aldi, ...

Il Fatto Quotidiano

Per certo è la concorrente più famosa e attesa di questa Isola dei Famosi , il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi . Si parla di, la conduttrice Rai che dopo l'esperienza da naufraga, si dice, potrebbe passare a Mediaset. Il pubblico dell'Isola la apprezza e non solo per la bellezza, ma anche per la ...Colpo di scena per, prossima conduttrice del mondo Mediaset. A farne le spese potrebbe essere la Panicucci: le altre "piste" Il reality show de L'Isola dei Famosi, a? L'articolo Clamoroso in Mediaset, ...Stiamo parlando di Elisa Isoardi. L’ex conduttrice di Rai 1 sarebbe infatti tra i più accreditati candidati alla vittoria del reality. Di certo la naufraga è stata tra i concorrenti più ...Stando ad un rumor lanciato da Oggi, sembrerebbe che Elisa Isoardi possa arrivare a Mattino 5 al posto di Federica Panicucci.