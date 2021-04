Dazn down in tutta Italia durante Inter-Cagliari (Di domenica 11 aprile 2021) e Twitter esplode. Le proteste sul social dell’uccellino si stanno susseguendo incessantemente e l’ironia non manca, considerati gli ultimi sviluppi. La piattaforma, infatti, si è accaparrata i diritti per trasmettere la serie A per i prossimi tre anni e, se questi sono i presupposti, le proteste che stanno arrivando in questi minuti sono comprensibili. LEGGI ANCHE >>> Quanto costerà la nuova Serie A targata Dazn @Dazn IT complimenti come al solito #InterCagliari #Dazn pic.twitter.com/JmwoekLeXB — Fabio Moccagatta (@le mo ka) April 11, 2021 Anche Lukaku è sconcertato da #Dazn#InterCagliari pic.twitter.com/lba1mtUOPX — DAVIDE (@ Davide U) April 11, 2021 L'articolo proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 aprile 2021) e Twitter esplode. Le proteste sul social dell’uccellino si stanno susseguendo incessantemente e l’ironia non manca, considerati gli ultimi sviluppi. La piattaforma, infatti, si è accaparrata i diritti per trasmettere la serie A per i prossimi tre anni e, se questi sono i presupposti, le proteste che stanno arrivando in questi minuti sono comprensibili. LEGGI ANCHE >>> Quanto costerà la nuova Serie A targataIT complimenti come al solito #pic.twitter.com/JmwoekLeXB — Fabio Moccagatta (@le mo ka) April 11, 2021 Anche Lukaku è sconcertato da #pic.twitter.com/lba1mtUOPX — DAVIDE (@ Davide U) April 11, 2021 L'articolo proviene da Giornalettismo.

marco_nasti : @DAZN_IT Down in tutta Europa. Neanche qui in Germania non si vede nulla, non solo il calcio. - stefanoferreri : @DAZN_IT Impossibile accedere, piattaforma down! - elvisbretzel : @Stefano65994446 down anche DAZN Tedesco. Gli sono andati in pappa i server.. - LaFraGri : #DAZN Ma possibile che andate sempre down? E il prossimo anno avrete tutte le partite...ho già paura ?? #aiuto - Beltotto : RT @simonesalvador: #DAZN down per un normalissimo #InterCagliari, con molte persone che la guardano sul 209, cioè via satellite. 'Siamo sp… -