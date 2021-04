Casaleggio ai 5 stelle: "Spero non attacchino Rousseau per i 3 mandati" (Di domenica 11 aprile 2021) Nel M5s “c’è un grande dibattito su tante tematiche politiche ed è giusto che ci sia. Altra questione è entrare nel merito delle regole e mettere in difficoltà finanziaria Rousseau per mettere sul tavolo il terzo mandato o la democrazia dal basso o altre regole fondamentali del M5s”. Lo dice Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, a In Mezz’ora in più. “Spero che non sia così ma a pensar male si fa peccato ma..., come diceva Andreotti”, sottolinea. “Mio padre era molto meno paziente di me quindi sicuramente alcuni nodi al pettine sarebbero arrivati prima. Oggi c’è un dibattito legato al Movimento e all’associazione Rousseau”, ha aggiunto Casaleggio. Trasformare M5s in partito? “Non penso che non sia la direzione giusta. Penso che sia l’organizzazione dell’altro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) Nel M5s “c’è un grande dibattito su tante tematiche politiche ed è giusto che ci sia. Altra questione è entrare nel merito delle regole e mettere in difficoltà finanziariaper mettere sul tavolo il terzo mandato o la democrazia dal basso o altre regole fondamentali del M5s”. Lo dice Davide, presidente dell’associazione, a In Mezz’ora in più. “che non sia così ma a pensar male si fa peccato ma..., come diceva Andreotti”, sottolinea. “Mio padre era molto meno paziente di me quindi sicuramente alcuni nodi al pettine sarebbero arrivati prima. Oggi c’è un dibattito legato al Movimento e all’associazione”, ha aggiunto. Trasformare M5s in partito? “Non penso che non sia la direzione giusta. Penso che sia l’organizzazione dell’altro ...

