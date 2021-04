Sulla Gregoretti Salvini verso il proscioglimento. Lui promette di rifare tutto (Di sabato 10 aprile 2021) Nessuna sorpresa all’udienza preliminare di Catania per il caso Gregoretti: secondo la procura l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini non va rinviato a giudizio per sequestro di persona perché non violò nessuna convenzione internazionale e le sue scelte furono condivise dal governo. L’accusa ha chiesto il non luogo a procedere, la difesa ha ribadito che fu una decisione collegiale del governo e che l’azione di Salvini fu un atto politico insindacabile. Sono due i punti principali argomentati dal pm Andrea Bonomo davanti al gup Nunzio Sarpietro, che deciderà nell’udienza del 14 maggio: confermando la linea che aveva adottato fin dall’inizio il procuratore Carmelo Zuccaro, già nella richiesta di archiviazione che non fu accolta dal Tribunale dei ministri era stato scritto che l’attesa di tre giorni non può considerarsi un’illegittima ... Leggi su formiche (Di sabato 10 aprile 2021) Nessuna sorpresa all’udienza preliminare di Catania per il caso: secondo la procura l’ex ministro dell’Interno Matteonon va rinviato a giudizio per sequestro di persona perché non violò nessuna convenzione internazionale e le sue scelte furono condivise dal governo. L’accusa ha chiesto il non luogo a procedere, la difesa ha ribadito che fu una decisione collegiale del governo e che l’azione difu un atto politico insindacabile. Sono due i punti principali argomentati dal pm Andrea Bonomo davanti al gup Nunzio Sarpietro, che deciderà nell’udienza del 14 maggio: confermando la linea che aveva adottato fin dall’inizio il procuratore Carmelo Zuccaro, già nella richiesta di archiviazione che non fu accolta dal Tribunale dei ministri era stato scritto che l’attesa di tre giorni non può considerarsi un’illegittima ...

