Simone Inzaghi, la moglie Gaia ricoverata allo Spallanzani per Covid (Di sabato 10 aprile 2021) E' ansia in casa Simone Inzaghi. La moglie dell'allenatore della Lazio, Gaia Lucariello, è stata ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma per via del Covid. Sono infatti peggiorate le sue condizioni e si teme per una polmonite. Per questo motivo si è reso necessario il ricovero d'urgenza in ospedale. Negli scorsi giorni a Il Messaggero la donna aveva parlato delle sue condizioni di salute: "Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. E' molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi". SportFace.

