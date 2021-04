Salah: “Non potevamo permetterci di non vincere ad Anfield per l’ennesima volta” (Di sabato 10 aprile 2021) Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in extremis dei Reds contro l’Aston Villa: “Finalmente, era ora, è stata una grande partita contro una squadra difficile, siamo riusciti a rimontarla nel secondo tempo e a vincere, questa è la cosa più importante. Siamo riusciti a reagire dopo alcune partite in cui non c’eravamo, nell’intervallo ci siamo parlati e abbiamo ribaltato il match. Difficile non vincere ad Anfield per diverse partite e poi ritrovarsi sotto per l’ennesima volta, nell’intervallo ci siamo detti che non poteva finire così e abbiamo trovato la forza per ribaltare il risultato”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Mohamed, attaccante del Liverpool, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in extremis dei Reds contro l’Aston Villa: “Finalmente, era ora, è stata una grande partita contro una squadra difficile, siamo riusciti a rimontarla nel secondo tempo e a, questa è la cosa più importante. Siamo riusciti a reagire dopo alcune partite in cui non c’eravamo, nell’intervallo ci siamo parlati e abbiamo ribaltato il match. Difficile nonadper diverse partite e poi ritrovarsi sotto per, nell’intervallo ci siamo detti che non poteva finire così e abbiamo trovato la forza per ribaltare il risultato”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

