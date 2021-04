Quattro casi di trombosi | l’Ema indaga su Johnson and Johnson

(Di sabato 10 aprile 2021)suanddopo aver ricevuto la segnalazione didi. Fda: “Nessuna correlazione”.ha avviato un’indagine sul possibile legame tra il vaccinoanddiregistrati negli Stati Uniti. La Fda (Food and Drug Administration) ha comunicato di non aver rintracciato alcun nesso causale tra i raridie la somministrazione del vaccino, che entro la fine del mese di Aprile arriverà anche in Europa.di ...

L'Ema ha spiegato che dopo la vaccinazione con il Janssen sono stati segnalati quattro casi gravi di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Un caso si è verificato in uno studio clinico e tre ...Vengono segnalate anche altre quattro vittime. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia passa così a 18.292, mentre quello delle vittime si porta a 440. Dei 116 casi odierni, 94 sono stati ...