Moby Prince | Mattarella | “Inderogabile impegno a fare luce”

(Di sabato 10 aprile 2021) “Ricorrono trent’anni dall’immane tragedia che coinvolse il traghetto. Centoquaranta persone, passeggeri ed equipaggio, persero la vita in seguito alla collisione con una petroliera e all’incendio che ne scaturì. Il primo pensiero è rivolto alle vittime, alle tante vite improvvisamente spezzate di adulti e di giovani, e al dolore straziante dei loro familiari, che si protrae nel tempo e ai quali rinnovo la vicinanza e la solidarietà della Repubblica”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in una sua dichiarazione. “È stato – sottolinea il capo dello Stato – il disastro più grave nella storia della nostra navigazione civile. Il popolo italiano non può dimenticare. Come non dimentica la città di Livorno, che vide divampare il rogo a poche miglia dal porto e assistette sgomenta alla convulsa organizzazione ...