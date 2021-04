Malinovskyi: “Ora al top ma quel problema all’addome non mi faceva camminare. Dopo addio del Papu…” (Di sabato 10 aprile 2021) Non solo le parole sui prossimi impegni dell'Atalanta, Ruslan Malinovskyi ha affrontato anche le tematiche legate alla sua stagione con un netto miglioramento delle prestazioni grazie alla perfetta guarigione dai problemi all'addome che lo avevano condizionato parecchio ad inizio anno. Intervistato da L'Eco di Bergamo, l'ucraino ha spiegato ampiamente le sue sensazioni in questa annata in nerazzurro.Malinovsky: dai problemi al topcaption id="attachment 878695" align="alignnone" width="1024" Malinovskyi (getty images)/caption"Finalmente mi sento molto bene fisicamente: quest'anno non era mai successo", ha esordito Malinovskyi. "Dal punto di vista del modulo per me non è cambiato molto: la mia posizione resta la stessa, sia con il sistema a cinque che con quello a quattro difensori". "Ora mi sento al top: in questa ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Non solo le parole sui prossimi impegni dell'Atalanta, Ruslanha affrontato anche le tematiche legate alla sua stagione con un netto miglioramento delle prestazioni grazie alla perfetta guarigione dai problemi all'addome che lo avevano condizionato parecchio ad inizio anno. Intervistato da L'Eco di Bergamo, l'ucraino ha spiegato ampiamente le sue sensazioni in questa annata in nerazzurro.Malinovsky: dai problemi al topcaption id="attachment 878695" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Finalmente mi sento molto bene fisicamente: quest'anno non era mai successo", ha esordito. "Dal punto di vista del modulo per me non è cambiato molto: la mia posizione resta la stessa, sia con il sistema a cinque che conlo a quattro difensori". "Ora mi sento al top: in questa ...

