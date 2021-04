Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele (Di sabato 10 aprile 2021) , aveva avuto il Covid-19 a Novembre Emilio Fede è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale San Raffaele di Milano: l’ex direttore del TG4 era stato ricoverato lo scorso novembre al Covid hotel di Ponticelli in quanto era stato contagiato. Il noto giornalista compirà 90 anni a Giugno. notizie milano L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) , aveva avuto il Covid-19 a NovembreinSandi Milano: l’ex direttore del TG4 era statolo scorso novembre al Covid hotel di Ponticelli in quanto era stato contagiato. Il noto giornalista compirà 90 anni a Giugno. notizie milano L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - pisto_gol : Come direbbe Emilio Fede...@ODG_CNOG se ci siete battete un colpo ?? - rtl1025 : ??Il giornalista Emilio Fede è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex dirett… - claudiomilani6 : RT @claudeger55: Emilio Fede grave in ospedale. E i media tutti a ricordare che aveva preso il Covid a novembre, ipotizzando di fatto che i… - Pedro69280970 : RT @SkyTG24: Era stato ricoverato lo scorso novembre al #Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le persone con… -