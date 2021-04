Covid e tracciamento | l' app Immuni cambia

Advertising

twittanto2 : @LeveHome @pepppe772 @LuigiCorbo3 Quando abbiamo svuotato di Covid gli ospedali e quando il contagio scende in modo… - linetta53 : - edoardo_riccio : @ngiocoli @GandolfoDomini1 Io non la seguo proprio. Sugli altri virus ovvio che le considera (se serve) ma mica fa… - enzo_sicilia : Covid, cambia l'App Immuni: ora il tracciamento è 'fai da te' - tvbusiness24 : #Immuni: ora il #tracciamento sull’app #antiCovid diventa fai-da-te -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tracciamento

... che proprio un mese fa ha dato l'ok all'attivazione della nuova funzione di'fai da te'. Grazie ad un aggiornamento dell'app disponibile sia per i dispositivi con sistema operativo iOS ......per capire se c'è stato o meno un effetto delle vacanze pasquali" sulla diffusione del: ne è ... "Sarà importante la capacità di identificazione,e isolamento tempestivo se si ...2 sono stati individuati dal tracciamento, 14 persone erano già isolate e nessuno ... Ancora in calo l’occupazione dei posti letto Covid: 49 i ricoveri Covid nei reparti internistici (- 9), 6 in ECU ( ...La Funzione Pubblica Cgil, col segretario generale Luigi Diaspro, ha raccolto diverse segnalazioni dei lavoratori che hanno contratto il Covid-19 all’interno degli ... siano stati attivati i ...