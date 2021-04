Clasico, Real Madrid-Barcellona 2-1 (Di sabato 10 aprile 2021) Il Real Madrid batte il Barcellona 2-1 nel Clasico e sale in vetta alla Liga. Nel big match della 30esima giornata, i blancos sbloccano il risultato al 14? con Benzema, a segno con uno splendido colpo di tacco. Al 30? i padroni di casa raddoppiano con la punizione di Kroos, deviata dalla barriera. Il Barcellona riesce a riaprire il match al 60? con Mingueza, che trova la conclusione vincente da distanza ravvicinata. I catalani pressano e sfiorano più volte il pareggio. Il Real chiude in 10 per l’espulsione di Casemiro ma resiste. Ora affianca a quota 66 punti l’Atletico Madrid, che ha una gara in meno. Il Barcellona rimane a quota 65 e perde la chance di conquistare la vetta. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 10 aprile 2021) Ilbatte il2-1 nele sale in vetta alla Liga. Nel big match della 30esima giornata, i blancos sbloccano il risultato al 14? con Benzema, a segno con uno splendido colpo di tacco. Al 30? i padroni di casa raddoppiano con la punizione di Kroos, deviata dalla barriera. Ilriesce a riaprire il match al 60? con Mingueza, che trova la conclusione vincente da distanza ravvicinata. I catalani pressano e sfiorano più volte il pareggio. Ilchiude in 10 per l’espulsione di Casemiro ma resiste. Ora affianca a quota 66 punti l’Atletico, che ha una gara in meno. Ilrimane a quota 65 e perde la chance di conquistare la vetta. Funweek.

