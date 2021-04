Canzone segreta | Belen Rodriguez si commuove | le sue inaspettate parole

Advertising

infoitcultura : Canzone Segreta, la sorpresa inaspettata a Serena Rossi. Parte un brano d'amore, poi accade l'imprevedibile - manulamanuz57 : RT @RaiUno: IMMENSE ?? @serenarossi_com e #Tosca sulle note di 'Almeno Tu Nell'Universo' a #CanzoneSegreta ?? Segui la diretta di #CanzoneSe… - infoitcultura : Canzone Segreta, Eleonora Daniele in lacrime: “Spacca il cuore” – VIDEO - girladdictedz : RT @geidief: La sappiamo tutti la vera canzone segreta di Belen #CanzoneSegreta - MatteoBrento : Se chiude gli occhi lei lo sa Stella di periferia ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone segreta

Belen commenta in lacrime: 'È lache ascoltavamo all'inizio della nostra relazione. Ma ha accompagnato tutta la mia vita'. Emozione in studio./ Diretta e ospiti: finale in musica con Annalisa Come riferisce la giornalista specializzata Serena Romano nel suo Diario della pandemia lo studio che condannava l'idrossiclorochina, ...Ieri sera, venerdì 9 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi, e che sta riscontrando un certo successo. Il programma gira intorno a momenti ...Belen scoppia in lacrime a Canzone Segreta: «Vorrei vedere una persona che non posso vedere...». Ieri sera, in onda su Rai1, il programma condotto da Serena Rossi. La prima super ospite della puntata, ...