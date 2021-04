Uomini e Donne: a Gemma interessa ancora Nicola? (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, venerdì 9 aprile 2021, Gemma Galgani è stata di nuovo grande protagonista. La puntata si è aperta infatti con alcune clip video che mostravano prima la delusione della dama torinese per via della conclusione della conoscenza con Riccardo e poi il suo entusiasmo nell'esterna con Nicola Vivarelli. La Galgani e il giovane cavaliere infatti si sono di nuovo visti da soli e hanno conversato a lungo. Dopo le clip Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, ha spiegato che secondo lui Gemma è ancora molto attratta da Nicola. Nonostante i due continuino a parlare di amicizia e a ribadire di non voler riprendere la conoscenza interrotta mesi fa, Sperti è abbastanza ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel corso della puntata diandata in onda oggi, venerdì 9 aprile 2021,Galgani è stata di nuovo grande protagonista. La puntata si è aperta infatti con alcune clip video che mostravano prima la delusione della dama torinese per via della conclusione della conoscenza con Riccardo e poi il suo entusiasmo nell'esterna conVivarelli. La Galgani e il giovane cavaliere infatti si sono di nuovo visti da soli e hanno conversato a lungo. Dopo le clip Gianni Sperti, storico opinionista di, ha spiegato che secondo luimolto attratta da. Nonostante i due continuino a parlare di amicizia e a ribadire di non voler riprendere la conoscenza interrotta mesi fa, Sperti è abbastanza ...

