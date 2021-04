Principe Filippo | la storia di un sovrano senza corona

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilnon è stato un re, certo, ma è quello che avrebbe potuto definirsi il vero ‘’ nelle dinamiche di famiglia… Sempre al suo fianco, fisicamente, ma sempre un passo (o due) indietro nella vita di palazzo. Lui èdi Edimburgo, marito della Regina che fino alla sua morte, avvenuta il 9 aprile 2021, ha rivestito un ruolo di secondo piano, giocoforza, davanti alle telecamere. Non può dirsi altrettanto, però, del suo fondamentale contributo agli equilibri interni alla Royal Family.di lui, secondo alcuni, molte delle questioni strettamente familiari sotto il regno di Elisabetta II si sarebbero potute trasformare in vere e proprie bombe a orologeria in favore di pubblico. Chi era ildi Edimburgo? Lo conoscevamo ...

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - ica_potter07 : RT @xenomythos: La Principessa Diana non appena vede arrivare in Paradiso il Principe Filippo - westondipendent : RT @ladopata: il principe Filippo dopo aver visto la costruzione dal basso della juventus 20/21 -

E' morto il, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata al Covid - cui si ...Il duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II aveva 99 anni. Con lui va via l'ultimissimo simbolo di un'Inghilterra coloniale rimossa prima che estinta, il bell'uomo alto con cui tutto il ...Buckingham palace ha annunciato la scomparsa del principe Filippo di Edimburgo: il 99enne consorte della regina Elisabetta II è morto questa mattina nel castello di Windsor. -"E' con grande dolore che ...Buckingham palace ha annunciato la scomparsa del principe Filippo di Edimburgo: il 99enne consorte della regina Elisabetta II è morto questa mattina nel castello di Windsor. “E’ con profondo dolore ...