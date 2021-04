Prime Day 2021 in anticipo | Amazon potrebbe fissarlo a giugnoHDblog it

(Di venerdì 9 aprile 2021)sembra intenzionata a rimettere mano alla tempistica dei suoi consueti macro appuntamenti annuali dedicati alle offerte. A riportarlo è Recode che sottolinea come l’edizionedelDayarrivare in, per l’esattezza a giugno. La notizia non è ancora ufficiale, ma la fonte aggiunge che l’evento – sempre articolato in più giorni –svolgersi a partire dalla metà del mese. IlDay di solito si tiene a luglio, ma nel 2020 il colosso dell’e-commerce ha deciso di spostare la data ad ottobre, senza rinunciare poco dopo (novembre) al Black Friday. La situazione è stata determinata anche dalle difficoltà logistiche emerse durante l’emergenza sanitaria e dall’elevato aumento degli ordini durante i vari lockdown. ...

pcexpander : Prime Day 2021 a giugno: Amazon potrebbe anticipare le offerte di quest'anno - HDblog : Prime Day 2021 in anticipo, Amazon potrebbe fissarlo a giugno - iNicc0lo : Prime Day 2021 in anticipo, Amazon potrebbe fissarlo a giugno - PlanetR7_ : L'Amazon Prime Day quest'anno potrebbe arrivare molto prima del solito

Amazon sembra intenzionata a rimettere mano alla tempistica dei suoi consueti macro appuntamenti annuali dedicati alle offerte. A riportarlo è Recode che sottolinea come l'edizione 2021 del Prime Day potrebbe arrivare in anticipo, per l'esattezza a giugno. La notizia non è ancora ufficiale, ma la fonte aggiunge che l'evento - sempre articolato in più giorni - potrebbe svolgersi a ...
Amazon pare abbia intenzione di tenere il Prime Day prima del solito, per poter replicare gli ottimi risultati dello scorso anno nel secondo trimestre ...