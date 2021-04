Musetti-Djere in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021

(Di venerdì 9 aprile 2021) I quarti di finale dell’Atp 250 dioffriranno lo scontro tra Lorenzoe Laslo, superiori rispettivamente a Daniel Evans e John Millman agli ottavi. L’azzurro proverà a riproporre il proprio tennis vario, tecnicamente ineccepibile, sebbene l’opponente serbo sia particolarmente a suo agio sulla terra rossa. La sfida andrà in scena, venerdì 9 aprile, come terzo incontro a partire dalle ore 11.00 (dopo Sonego-Hanfmann). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (canali 201 e 204), con livesul sito ufficiale di SuperTennis e su Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà unatestuale, approfondimenti e highlights post-match. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SEGUI IL ...

Risultati e prog ramma dei quarti di finale al 'Sardegna Open' Fritz (USA) - Bedene (SLO) 6 - 3, 6 - 4 Sonego (ITA) - Hanfmann (GER) 1 - 6, 7 - 6, 6 - 3(ITA) -(SRB) ora in diretta ..., la rivincita sempre in Sardegna Serve però resettare perché la sfida controè assai insidiosa . Il balcanico, n° 57 del mondo, è da prendere con le molle. Le caratteristiche ...14.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari. La partita fra Lorenzo Sonego e Yannick ...Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l'azzurro Lorenzo Musetti opposto a Laslo Djere.