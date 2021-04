Monreale, dopo anni di incidenti e danni iniziano i lavori in via Corpo di Guardia (Di venerdì 9 aprile 2021) dopo anni d’incertezze, al via ai lavori di messa in sicurezza della via Corpo di Guardia. Una strada contesa tra Monreale e Palermo in cui si è verificato un grave cedimento strutturale della carreggiata. Lunedì prossimo prenderanno il via i lavori per la sistemazione del torrente Vadduneddu esondato nel 2018 che ha provocato il dissesto della sede stradale di via Corpo di Guardia e da allora chiusa al traffico per la messa in sicurezza dell’importante arteria. Lo dice in una nota l’assessore ai Servizi a Rete Pupella. Il membro della giunta Arcidiacono ha seguito la vicenda con il Genio Civile di Palermo che ha accolto le sollecitazioni avanzate dalla amministrazione comunale. Grazie a questo intervento l’arteria di via ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 9 aprile 2021)d’incertezze, al via aidi messa in sicurezza della viadi. Una strada contesa trae Palermo in cui si è verificato un grave cedimento strutturale della carreggiata. Lunedì prossimo prenderanno il via iper la sistemazione del torrente Vadduneddu esondato nel 2018 che ha provocato il dissesto della sede stradale di viadie da allora chiusa al traffico per la messa in sicurezza dell’importante arteria. Lo dice in una nota l’assessore ai Servizi a Rete Pupella. Il membro della giunta Arcidiacono ha seguito la vicenda con il Genio Civile di Palermo che ha accolto le sollecitazioni avanzate dalla amministrazione comunale. Grazie a questo intervento l’arteria di via ...

